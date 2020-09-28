В НАО осталось всего шесть пациентов с COVID-19

В Ненецком автономном округе на минувших выходных не прибавилось ни одного нового заболевшего коронавирусной инфекцией, известили в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО.

В Ненецкой окружной больнице не осталось ни одного пациента с COVID-19, в амбулаторно лечатся всего шесть заражённых.

С начала распространения болезни в России в НАО был зафиксирован 331 случай инфицирования, полностью излечились 322 человека. Региональные власти сообщали ранее о трёх пациентах, погибших от обострения имевшихся заболеваний на фоне заражения коронавирусом. В то же время сайт "стопкоронавирус.рф" информирует, что летальных случаев от COVID-19 в НАО не зарегистрировано.