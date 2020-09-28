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16:31

Суд признал законным требования заблокировать статью "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

фото ЗакС политика Суд признал законным требования заблокировать статью "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

Тверской суд Москвы отклонил жалобу "Новой газеты" к Генпрокуратуре из-за блокировки статьи Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне, передает "МБХ медиа".

Прокурор на заседании заявил, что утверждение о том, что в Чечне в нескольких районах закрыли все больницы, ложное и создает угрозу для общество. Представители "Новой газеты" в ответ пояснили, что в статье была ссылка на сайт Минздрава Чечни и письма врачей о неработающих больницах. Прокурор попросил приобщить скриншоты с сайта Минздрава Чечни, где было опубликовано опровержение информации из статьи.

Представитель издания спросил, проверяла ли прокуроры сведения или "просто взяли сообщение на сайте Минздрава за аксиому". Прокурор в ответ заявил, что ведомству "этого достаточно", и сослался на "внутреннее убеждение Генпрокуратуры" о том, как может быть воспринята информация в статье.

При этом прокурор заявил, что ведомство требовало удалить только ее часть, хотя издание сообщало, что в требовании речь шла именно об удалении всего материала.

Генпрокуратура обязала "Новую газету" удалить статью 15 апреля. Тогда суть претензий к ней не раскрывалась, только в мае Роскомнадзор пояснил, что претензия связана с информацией о закрытии больниц в регионе. Незадолго до этого появилось видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, который резко раскритиковал материал и нелестно высказывался о редакции и самой Милашиной.

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