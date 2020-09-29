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16:19

ФСИН хочет продлить испытательный срок Егору Жукову

фото ЗакС политика ФСИН хочет продлить испытательный срок Егору Жукову

Управление ФСИН по Москве подало ходатайство в Дорогомиловский суд столицы, добиваясь продления испытательному сроку блогеру Егору Жукову, передает ТАСС.

В суде сообщили, что ходатайство будет рассмотрено на заседании 5 октября.

Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале блогера с рассуждениями о методах ненасильственного протеста. Защита Жукова обжаловала приговор, но в сентябре отозвала заявление по его просьбе, не разглашая причину.

За Жукова вступались многие, в том числе главные редакторы "Эха Москвы" и "Новой газеты" Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. В итоге блогер стал сотрудником двух редакций.

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