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9:23

Муниципалу Галяминой утвердили обвинительное заключение по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Муниципалу Галяминой утвердили обвинительное заключение по "дадинской" статье

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу муниципального депутата Юлии Галяминой, которая обвиняется в неоднократном нарушении порядка организации или проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ), оповестила сама муниципал у себя в Telegram-канале.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по моему уголовному делу. Суд начнётся дней через 10. В свете последних событий, я не исключаю реального срока", - констатировала Галямина.

Прокуратуре, по её словам, хватило всего одного дня на утверждение обвинения.

"Свое дело я считаю политически мотивированным, а единственной его целью - запрет на политическую и профессиональную деятельность. То есть лишить меня депутатского статуса и запретить выдвижение на выборах в ГД", - резюмировала Галямина.

В сентябре московскому муниципалу предъявили окончательное обвинение по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение правил проведения митингов). Ее обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

Напомним, что статья, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря даже на публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор находится в местах лишения свободы.

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