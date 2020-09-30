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11:25

Ковалев с трибуны ЗакСа привлёк внимание к ситуации с домом Басевича

фото ЗакС политика Ковалев с трибуны ЗакСа привлёк внимание к ситуации с домом Басевича

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Ковалев взял паузу во время парламентского заседания 30 сентября и заявил о ситуации с домом Басевича на улице Большой Пушкарской. 

Депутат напомнил, что назначенное на 16 сентября общественное обсуждение проекта реконструкции этого здания было отменено администрацией Петроградского района под предлогом борьбы с коронавирусом. 

При этом через несколько дней в том же здании районной администрации состоялось мероприятие, посвящённое пожилым людям, заметил Ковалев. По его словам, там находились люди из группы риска заражения коронавирусом, от которых даже не требовали надеть медицинские маски. По информации эсера с тех пор в том же помещении о провели порядка 10 мероприятий. 

Ковалев уверен, что общественные слушания по всем аспектам реконструкции дома Басевича необходимо провести в ближайшее время и в них должны принять участие вице-губернаторы по экономике и по строительной политике.

Сергей Еремеев


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