Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен", проходившую в знак солидарности с протестами в Беларуси и Хабаровске, передает "МБХ медиа".

На Соловья составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) из-за призывов к участию в акции. По словам адвоката политолога, что именно сочли призывами, в протоколе не отражено.

Защита просила прекратить дело, настаивая, что в протоколе не было указано событие административного правонарушения. К тому же, указал адвокат, то, что Соловей был организатором акции, не доказано: по словам защиты, политолог в ней участвовал, но не организовывал.

Соловья задержали в Москве 19 сентября.