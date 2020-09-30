18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:27

Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

фото ЗакС политика Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

Тверской суд Москвы оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен", проходившую в знак солидарности с протестами в Беларуси и Хабаровске, передает "МБХ медиа".

На Соловья составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) из-за призывов к участию в акции. По словам адвоката политолога, что именно сочли призывами, в протоколе не отражено.

Защита просила прекратить дело, настаивая, что в протоколе не было указано событие административного правонарушения. К тому же, указал адвокат, то, что Соловей был организатором акции, не доказано: по словам защиты, политолог в ней участвовал, но не организовывал.

Соловья задержали в Москве 19 сентября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:23 Муниципалу Галяминой утвердили обвинительное заключение по "дадинской" статье

21 сентября, 18:25 Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

8 сентября, 18:00 Суд разрешил МВД прослушивать телефон Юлии Галяминой

1 сентября, 9:55 Мундепу Галяминой предъявили окончательное обвинение по "дадинской" статье

27 августа, 9:58 "С добрым авторитарным утром": К пресс-секретарю Галяминой пришли силовики

11 августа, 17:53 СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов

1 августа, 17:13 Белковский: Галямина надоела Кремлю, и поэтому ее надо проучить

1 августа, 11:50 По "дадинской" статье московскому мундепу Галяминой назначили подписку о невыезде

31 июля, 17:54 Правоохранители пришли с обыском к Галяминой на дачу

31 июля, 14:01 Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:50 В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса

16:27 Политолога Соловья оштрафовали за акцию "День перемен"

15:53 Минпросвещения заявило о разработке российского "TikTok для школьников"

15:16 Смольный обяжет петербуржцев носить маски и перчатки в транспорте с 1 октября

14:55 Судья рассказала, зачем после убийства историк Соколов пытался связаться с посольством Франции

14:55 Резник: Миненко был полный "невмененко"

14:25 Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

14:07 ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении штрафы за неправильную парковку во дворах

14:06 Члены ГИК от "Яблока" и "Справедливой России" прокомментировали предложение Памфиловой сложить полномочия

13:52 Петербуржцев будут штрафовать за перегораживание доступа к мусоркам

13:45 Член ГИК Краснянский готов сложить с себя полномочия только по решению суда

13:45 Смольный потратит 8,5 млн рублей на выступление Жасмин и Ваенги на Дне сотрудника МВД

13:33 Муниципал: Беликов: У нас все муниципальные образования действующие

13:16 Макаров заявил о готовности ЗакСа принять новые "антиковидные" законы

13:03 Макаров о деле Коваля: Как командир я несу за это ответственность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru