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17:57

Кабмин предложил временно приостановить индексацию зарплат помощников депутатов и судей

фото ЗакС политика Кабмин предложил временно приостановить индексацию зарплат помощников депутатов и судей

Правительство внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым предлагается отложить индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов, госслужащих и судей до 2022 года, пишет "Парламентская газета".

В пояснительной записке указано, что с 1 октября 2021 года зарплаты этих категорий должны быть проиндексированы на 4%, но эту норму предлагается приостановить до 1 января 2022 года. По мнению авторов законопроекта, это позволит сэкономить 37,7 млн рублей.

Решение об индексации зарплат судей принимает президент. Ранее Владимир Путин уже решил не проводить эту индексацию в 2021 году.

В 2020 году зарплаты чиновников, судей, генпрокурора и главы Следственного комитета уже были проиндексированы на 3%.

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