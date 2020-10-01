КСП начинает проверку в администрации Адмиралтейского района

Контрольно-счетная палата Петербурга объявила о начале плановой проверки использования средств бюджета и городской собственности администрацией Адмиралтейского района.

В ходе проверки инспекторы КСП проанализируют финансово-хозяйственную деятельность районной администрации и подведомственных ей учреждений за 2018-2020 год. Также специалисты оценят, как реализовывались региональные проекты. Руководить проверкой будет аудитор КСП Егор Бушуев, завершится она 30 ноября.

Ранее в администрации Адмиралтейского района сменился глава. Место Светланы Штуковой занял Сергей Оверчук.

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