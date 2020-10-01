Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку с 5 по 28 октября

Столичный мэр Сергей Собянин издал указ, согласно которому работодателей обязуют с 5 по 28 октября перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу: документ опубликован в блоге управленца. Принятие соответствующей инициативы вызвано обострением COVID-обстановки в Москве.

Дистанционно в указанный период времени из дома обязаны трудиться граждане старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания. Исключения составляют лишь те сотрудники, "чье присутствие на рабочем месте является критически важным" для той или иной компании.

В то же время на удалёнку не переводятся медицинские организации, учреждения оборонкомплекса, предприятия "Росатома", "Роскосмоса" и компании "электронно-технической отрасли", обеспечивающие деятельность данных предприятий.

Ранее, напомним, Собянин издал указ о предоставлении учащимся отдыха от занятий в период с 5 по 18 октября в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса: в Москве уже не первый день подряд фиксируют свыше 2 тысяч новых случаев заболевания.

В свою очередь в Смольном заявили, что школьные каникулы перенесены не будут и пройдут планово.