Песков отказался комментировать желание Навального подать на него в суд

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал говорить с журналистами о намерении политика Алексея Навального подать на него в суд из-за вчерашних высказываний о работе оппозиционера на ЦРУ, передает ТАСС.

"Я порекомендую еще раз перечитать то, что я сказал вчера", - сообщил Песков.

По словам чиновника, ответ на все задаваемые вопросы содержится в его заявлениях, озвученных накануне, 1 октября.

Вчера Песков в ходе брифинга известил, что по имеющейся у него информации с Навальным работают западные спецслужбы - в частности, ЦРУ. Кроме того, его возмутили слова оппозиционера, считающего, что к его отравлению причастен начальник пресс-секретаря - Владимир Путин. Чиновник уверен, что подобного рода "декларации" звучат из "уст" Навального исключительно с подачи американских контрагентов.

В свою очередь Навальный попросил Пескова предъявить доказательства, параллельно уведомив общественность, что подаёт на него в суд.

В опубликованном днём ранее интервью Der Spiegel оппозиционер заявил, что считает Путина причастным к своему отравлению. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что, напротив, Путин спас Навальному жизнь.