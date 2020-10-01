18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:50

Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

фото ЗакС политика Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен подать в суд на кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ранее сегодня обвинившего политика в работе на американское Центральное разведывательное бюро. Претензии Навального опубликованы на его сайте.

"В целом учитывая, что с больным [Навальный] работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация. Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами", - заявил Песков.

Навальный, апеллируя к заявлению чиновника, напомнил, что по имеющейся у Фонда борьбы с коррупцией информации, сам Песков владеет заграничной недвижимостью, а его дети - граждане иностранных государств.

Кроме обращения с иском в суд, политик потребовал, чтобы пресс-секретарь Владимира Путина предъявил ему доказательства его работы на ЦРУ. 

"Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - настаивает Навальный.

В опубликованном сегодня интервью Der Spiegel оппозиционер заявил, что считает Путина причастным к своему отравлению. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что напротив, Путин спас Навальному жизнь.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:45 Москалькова уверена в необходимости уголовного дела об отравлении Навального

14:24 Песков назвал безосновательными и оскорбительными слова Навального о причастности Путина к его отравлению

12:18 Володин: Путин спас Навальному жизнь

30 сентября, 18:58 Глава Минпромторга - о запасах "Новичка" в России: Мы это уже проехали все, всю историю

29 сентября, 13:16 Роспотребнадзор нашел в томском отеле, где останавливался Навальный, кишечную палочку на руках повара

28 сентября, 20:21 Германия получила третий запрос от России по отравлению Навального

28 сентября, 12:30 Суд признал законным отказ в жалобе ФБК на бездействие СК из-за отравления Навального

28 сентября, 11:33 "Скорее, разговор с семьей": Навальный опроверг, что встреча с Меркель была "секретной"

28 сентября, 9:24 Der Spiegel: Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите"

25 сентября, 20:17 "Удивительные вещи на грани фантастики": МИД РФ усмотрел постановку в отравлении Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:45 Москалькова уверена в необходимости уголовного дела об отравлении Навального

18:32 Муниципал: Органы опеки снова пришли к главреду "МК в Питере" и экс-кандидату в мундепы МО "Екатерингофский" Кузахметову

18:17 Новым председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

17:51 Больницу им. Семашко оштрафовали за несоблюдение антивирусных правил

17:26 Смольный выделит ещё 418 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

16:56 Ефремов выплатил 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова

16:33 Олег Емельянов покинул пост главного врача Мариинской больницы

16:24 Муниципал: В Петергофе три дня пикетировали за новую детскую площадку

16:10 Дела задерживавших Голунова полицейских рассмотрят в закрытом режиме из-за "секретных" документов

15:50 Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

15:42 Округ под нож

15:18 Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку с 5 по 28 октября

14:57 Экс-глава комздрава Колабутин стал директором Клинической больницы № 122 им. Соколова

14:24 Песков назвал безосновательными и оскорбительными слова Навального о причастности Путина к его отравлению

13:52 КСП начинает проверку в администрации Адмиралтейского района

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru