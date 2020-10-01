Навальный решил засудить Пескова из-за его высказываний о работе политика на ЦРУ

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен подать в суд на кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, ранее сегодня обвинившего политика в работе на американское Центральное разведывательное бюро. Претензии Навального опубликованы на его сайте.

"В целом учитывая, что с больным [Навальный] работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация. Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами", - заявил Песков.

Навальный, апеллируя к заявлению чиновника, напомнил, что по имеющейся у Фонда борьбы с коррупцией информации, сам Песков владеет заграничной недвижимостью, а его дети - граждане иностранных государств.

Кроме обращения с иском в суд, политик потребовал, чтобы пресс-секретарь Владимира Путина предъявил ему доказательства его работы на ЦРУ.

"Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - настаивает Навальный.

В опубликованном сегодня интервью Der Spiegel оппозиционер заявил, что считает Путина причастным к своему отравлению. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что напротив, Путин спас Навальному жизнь.