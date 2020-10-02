18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:33

Жителей районов Архангельской области обяжут носить маски

фото ЗакС политика Жителей районов Архангельской области обяжут носить маски

В семи муниципальных образованиях Архангельской области с 3 октября будет введен масочный режим, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя оперштаба региона Артема Вахрушева.

Станет обязательным ношение масок в магазинах и предприятиях сферы обслуживания в Котласе, Котласском районе, Коряжме, Верхнетоемском, Вилегодском, Красноборском и Ленском районах. Подобный режим уже действует в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. По словам Вахрушева, в Котласе рост заболеваемости коронавирусом выше среднего по региону.

За последние сутки в Архангельской области выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:01 Коронавирус выявлен у 9412 россиян: плюс 302 заболевших - в Петербурге

9:41 СМИ: Власти Москвы подумывают заменить учителей старше 65 лет на студентов из-за коронавируса

9:11 Дональд Трамп и его супруга Мелания подхватили COVID-19

1 октября, 17:51 Больницу им. Семашко оштрафовали за несоблюдение антивирусных правил

1 октября, 17:26 Смольный выделит ещё 418 млн рублей на выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

1 октября, 16:33 Олег Емельянов покинул пост главного врача Мариинской больницы

1 октября, 15:18 Собянин обязал работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку с 5 по 28 октября

1 октября, 12:57 Росгвардия будет контролировать ношение масок в общественном транспорте Петербурга

1 октября, 11:38 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на 9 тысяч человек

1 октября, 11:04 Маски в метро Петербурга подешевели до 10 рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:39 Михаил Ефремов в новой жалобе на приговор заявил о давлении адвоката Пашаева

17:59 Суд арестовал подозреваемых в краже иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае

17:33 Жителей районов Архангельской области обяжут носить маски

16:57 СМИ: Главред Koza.Press Славина покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

16:29 Вице-губернатор Княгинин возглавил Трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений

15:56 Беглов утвердил новые правила работы петербургского метро

15:32 Муниципал: Врио главы МО "Малая Охта" подал в суд на муниципалитет

15:23 Силовики обыскивают редакцию "Новых колес" из-за статьи о взятках калининградского полицейского

14:57 Муниципал: Депутат МО "Волковское" Яхин вышел из "Единой России" и заявил о фальсификациях на выборах

14:52 В Ленобласти скончался глава комитета по правопорядку Александр Степин

14:40 "Подумай об этом, дарю идею": Кадыров предложил Навальному обвинить его в своем отравлении

14:16 Ярославский единоросс оскорбился на ролик "навальнистов" о себе и подал на них в суд

13:55 Экс-координатору "Открытки" в Краснодаре назначили 240 часов работ в рамках дела о "нежелательной организации"

13:16 Беглов и Дрозденко договорились о создании единой концепции обращения с мусором

12:41 Песков отказался комментировать желание Навального подать на него в суд

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru