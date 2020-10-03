У Гостиного двора в Петербурге проходит акция "Маяк Свободы"

У станции метро "Гостиный двор" в Петербурге 3 октября проходит акция "Маяк Свободы" в поддержку всех добивающихся свободы и мира, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Участники мероприятия решили выразить солидарность протестующим против президентства Александра Лукашенко в Беларуси и выходящим на акции за честный суд над экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Кроме того, активисты вспоминают погибшую накануне журналистку Ирину Славину.

Соорганизаторы акции у Гостиного двора, представители Либертарианский партии России, раздали всем желающим пластмассовые стаканчики со свечами и стикеры, на которых предлагали написать что-то по повестке дня. Всего собралось более 60 человек. Держа в руках стаканчики со свечами, они выстроились в линию.

На лавочке участники акции организовали мемориал в память о погибшей журналистке из Нижнего Новгорода Ирине Славиной. Возле ее фото возложили гвоздики и зажгли свечи. Присутствующие почтили память журналистки минутой молчания.

Рядом находятся сотрудники полиции, чуть поодаль на Невском проспекте и за углом Гостиного двора стоят автозаки. Выход на проезжую часть огорожен железным забором, рядом с ним припарковано шесть легковых полицейских автомобилей. Из них четыре - машины ДПС.

Напомним, на прошлых акциях полицейские штрафовали водителей, которые сигналили в поддержку протестующих. В частности, так произошло с автолюбительницей во время акции у посольства Республики Беларусь.

София Саттарова