Школы Москвы, Ульяновской области и Сахалина переведут на удалёнку из-за COVID-19

Министерство просвещения России уведомило, что в ближайшее время школы Москвы, Ульяновской области и Сахалина будут переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом, приводит "Интерфакс" заявление замглавы ведомства Виктора Басюка.

По его словам, конкретную дату перехода должны установить власти обозначенных регионов.

Обновлено в 12:35.

Почти сразу после озвученного выше заявления Басюк в разговоре с ТАСС сообщил, что министерство не принимало решения о переводе учеников в трех регионах России на дистанционное обучение. "К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет", - заявил замминистра.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин потребовал, чтобы работодатели перевели не менее 30% своих сотрудников на удалёнку. Кроме того, в Москве начиная с сегодняшнего дня школьники ушли на двухнедельные каникулы.

Кроме того, обсуждается вопрос о повторном введении в Москве пропускной системы и обязательной самоизоляции граждан.