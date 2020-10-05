Глава Нижегородской области попросил не убирать цветы с мемориала Славиной

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, общаясь с читателями своего Instagram, заверил, что, согласно его новейшему распоряжению, с места памяти о покончившей с собой журналистке Ирине Славиной, скорее всего, перестанут убирать цветы.

"Я уже писал, что еще вчера поручил не трогать цветы. Но вижу комментарии, что опять увозят. Сказал разобраться, выяснилось, что увозят активисты (или другие люди). Обещают утром вернуть обратно. Надеюсь, что это так", - написал чиновник.

Ранее он выпустил пост с выражением скорби относительно случившегося.

Напомним, трагедия произошла 3 октября на скамейке возле здания нижегородского управления МВД. В своей смерти Славина попросила винить Российскую Федерацию. На месте ее мучительной смерти неравнодушные горожане образовали стихийный мемориал.

В начале месяца в доме главред Koza.press прошел обыск силовиков по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, по которому она проходила всего лишь свидетелем. Ей выломали дверь и изъяли всю необходимую ей для работы технику.

Церемония прощания с журналисткой пройдет 6 октября в нижегородском Доме учёных.