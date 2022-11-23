Дочь погибшей журналистки Славиной оштрафовали за пикет в память о матери

Нижегородский районный суд оштрафовал дочь журналистки Ирины Славиной Маргариту Мурахтаеву на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), о чём она сама рассказала в своих социальных сетях.

Речь идёт о пикете, в котором Мурахтаева стояла, держа в руках плакат, на котором в одном предложении упоминались Славина, Владимир Путин и военная спецоперация.

"Видимо, моей „дискредитации" вооружённых сил РФ не хватило на штраф побольше. И славно. За эти почти два месяца я лишилась работы, получила шквал критики, потеряла надежду на то, что у меня есть будущее в этой стране, но ни на минуту не пожалела о том, что сказала. Ещё с почином меня — это мой первый в жизни штраф", — поделилась Мурахтаева.

После пикета девушку доставили в отдел полиции, где в её отношении составили протокол по обозначенной выше статье. Акция была приурочена к годовщине смерти Славиной.

Ирина Славина была основателем издания Koza Press. В октябре 2020 года она покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области после состоявшегося накануне обыска в ее доме.

Фото: соцсети Маргариты Мурахтаевой