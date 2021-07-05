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Новости 12:20

Экс-оператора ФБК* Зеленского, осуждённого за твиты про Путина и Славину, этапировали в неизвестном направлении

фото ЗакС политика Экс-оператора ФБК* Зеленского, осуждённого за твиты про Путина и Славину, этапировали в неизвестном направлении

Бывшего оператора Фонда борьбы с коррупцией* Павла Зеленского, получившего реальный срок за "экстремистские" твиты, этапировили из столичного СИЗО-3 в неизвестном направлении, известила у себя в Twitter его супруга Наталия Зеленская.

В середине апреля Зеленского приговорили к двум годам колонию, признав его виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для дела стали его посты в Twitter о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, в которых Зеленский нелестно отозвался о власти, в том числе о президенте.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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