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Нижегородские активисты хотят присвоить местной зелёной зоне имя погибшей журналистки Славиной

фото ЗакС политика Нижегородские активисты хотят присвоить местной зелёной зоне имя погибшей журналистки Славиной

Жители Нижнего Новгорода и местные активисты хотят присвоить имя погибшей журналистки Ирины Славиной одной из городских зелёных зон, сообщается в Telegram-канале экологического движения "42 — я имею право!".

Территория, которые ныне именуется как "3-Нж-Бл", находится на пересечении улиц Верхне-Печёрской и Германа Лопатина. Активисты предлагают назвать её "Бульваром имени Ирины Славиной". Журналистка в своё время боролась против застройки данной местности, о чём нередко писало руководимое ей издание Koza.Press.

Общественники несколько раз подавали заявку на переименование территории, однако всякий раз получили отказ, потому что, по мнению чиновников, Славина не была "выдающимся государственным и общественным деятелем, представителем науки, культуры, искусства и других общественных сфер, заслужившим своей деятельностью широкое признание". 

Активисты решили начать сбор живых подписей в поддержку своей инициативы.

Напомним, Славина покончила с собой перед зданием управления МВД по Нижегородской области 2 октября 2021 года. За день до этого к ней пришли с обыском по делу о работе с "нежелательной организацией", статус Славиной в деле был тогда неясен. В июне на журналистку завели дело фейковых новостях из-за публикации о заражении коронавирусом одного из руководителей академии самбо в Кстово. Ещё раньше её штрафовали за участие в акции памяти Бориса Немцова.

Фото: ПЬЯТNIЦА / Telegram


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