Семья Ирины Славиной обжалует признание законным обыска накануне ее гибели

Муж главного редактора KozaPress Ирины Славиной Алексей Мурахтаев заявил о намерении обжаловать решение прокуратуры Нижегородской области, которая не нашла нарушений при обыске накануне гибели журналистки, передает "Интерфакс".
5 июня в Facebook издания появилось фото ответа прокуратуры на жалобу родных Славиной. В документе говорится, что обыски в доме журналистки проводились в соответствии с постановлением Нижегородского суда, и при их проведений "нарушений уголовного-процессуального закона не допущено". Также прокуратура сочла обоснованным штраф в 5 тысяч рублей, назначенный Славиной по протоколу о сотрудничестве с нежелательной организацией.
"Никаких процессуальных действий мы пока не сделали, намерены обжаловать решение прокуратуры", - прокомментировал ответ прокуратуры Алексей Мурахтаев.
Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организацией", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: незадолго до смерти ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.
В начале февраля СК в третий раз отказался завести дело о доведении Славиной до самоубийства, сославшись на экспертов, которые назвали смерть журналистки "суицидом протеста".