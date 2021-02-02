"Суицид в форме протеста": СК в третий раз отказался завести дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз отказало в возбуждении дела о самоубийстве главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Александра Караваева.

В своем решении СК сослался на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу Славиной. Ее авторы пришли к выводу, что самоубийство журналистки – "своеобразная манипуляция обществом".

По версии экспертов, суицид Славиной – это "суицид протеста, который всегда окрашен аффектом гнева, мести". На основании этой экспертизы следователь сделал вывод, что журналистка покончила с собой "по собственной воле, в форме протеста на фоне идеи борьбы с действующей властью".

В ноябре СК уже отказывался возбуждать дело о доведении Славиной до самоубийства.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организацией", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: за последнее время ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.