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14:53

Во Пскове заработала новая инфекционная больница, построенная силами Минобороны

фото ЗакС политика Во Пскове заработала новая инфекционная больница, построенная силами Минобороны

Во Пскове открылась вторая в городе инфекционная больница, рассчитанная на 200 пациентов, строительством которой занималось Министерство обороны по прямому распоряжению президента Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на главврача Анастасию Повторейко. По ее словам, трудно было ожидать столь большого числа пациентов, которые совершили визит в новое медучреждение в первый же день работы.

"Это острая респираторная вирусная инфекция разной степени тяжести, это коронавирусная инфекция, осложнившаяся пневмонией, и внебольничные пневмонии. Пациентов много. На сегодняшний момент, слава богу, ни одного человека не госпитализировано в реанимацию. Работа ведется интенсивно, в штатном режиме", - рассказала главврач.

Ранее губернатор области Михаил Ведерников заявлял о том, что новая больница с современным оборудованием призвана стать "образцово-показательной". В свою очередь, другой, более старый инфекционный корпус во Пскове, по солидарному мнению медиков, не отвечает вызовам сегодняшнего дня и не поддается усовершенствованию.

С начала пандемии в Псковской области выявили 5719 случаев инфицирования коронавирусом. Для 66 человек заболевание обернулось летальным исходом.

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