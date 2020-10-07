Депутаты Петербурга одобрили предложение губернатора не вести список недобросовестных организаторов ярмарок

Большинство депутатов Законодательного собрания согласилось исключить из городского законодательства пункт об обязательном ведении списка недобросовестных организаторов ярмарок. Соответствующий документ принят в первом чтении 7 октября. Исключение предложил губернатор Петербурга.

В документе отказ от списка обосновывается тем, что в законе не указано, какие последствия влечет за собой включение в перечень. Там же уточняется, что ранее тем, кто попал в этот список, не позволяли проводить ярмарки, но пункт исключили в апреле 2019 года.

Депутат ЗакСа от "Справедливой России" Алексей Ковалев заявил, что граждане должны знать недобросовестных организаторов ярмарок. Если власти все равно с ними заключают контракты, петербуржцы должны об этом знать, считает парламентарий. Он поинтересовался у Шестерикова, не в этом ли истинная причина исключения нормы. Представитель губернатора согласен, что в сфере ярмарок много проблем. При этом, он отметил, что де-факто никто к ответственности привлечен не был, поэтому не из чего составлять перечень. Депутат КПРФ Александр Рассудов отметил, что органы исполнительной власти даже не приняли порядок по созданию реестра и не исполняет в должной мере контроль и надзор. Это очередной факт "управленческой импотенции" и не исполнения законов со стороны исполнительных органов власти, считает Рассудов.

Глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева заявила, что исключать реестр недобросовестных организаторов ярмарок исключать нельзя. Если есть какой-то пробел в законодательстве, то его надо заполнить, сказала Дмитриева. Она добавила, что ее фракция за документ не будет голосовать. Депутат от "Единой России" Алексей Макаров напомнил, что ранее парламентарии сами отменили какие-либо возможные последствия за попадание в обсуждаемый реестр и комиссия ЗакСа рекомендовала документ к принятию. В итоге большинство депутатов проголосовало за документ в первом чтении.

По пока действующему закону, ведением списка недобросовестных организаторов ярмарок должны заниматься исполнительные органы власти. Попасть в него предприниматели могут из-за неоднократного нарушения порядка организации ярмарки за год, а исключение возможно через год или при отмене постановления о нарушении. Отвечает за ярмарки комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. На сайте ведомства ЗАКС.Ру не удалось найти реестра недобросовестных организаторов ярмарок.

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