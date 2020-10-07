Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

Беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник 7 октября высказался против перерыва в заседаниях парламента. По его словам, ЗакС должен собраться 14 октября для обсуждения ситуации с коронавирусом, а не отменять заседание. Необходимо пригласить представителей исполнительной власти, чтобы озвучить в прямом эфире ответы на интересующие петербуржцев вопросы, заявил Резник.

- Давайте убедим Смольный, вы убедите Смольный, "Единая Россия", что это в интересах города, в интересах "Единой России", в интересах Смольного - естественный нормальный разговор. Главная цель - ответы на вопросы депутатов в прямом эфире, чтобы максимальное число людей могло увидеть эти ответы, - заявил парламентарий.

По его словам, так удастся избавиться от большинства слухов. В противном случае все выглядит так, будто администрация губернатора просто надеется, что от коронавируса умрет не очень много людей, считает депутат:

- Вся политика выглядит так: авось помрет немного - вот лозунг политики Смольного. Провалилась политика. Много, умирает много людей. Как мы можем об этом не говорить?

Поддержали Резника и другие оппозиционеры. В частности, глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева отметила, что ситуация сейчас сложнее, чем в "первую волну". Отчасти от того, что уже вряд ли получится ввести максимум ограничений - есть экономические барьеры, заявила Дмитриева. Она предложила новую возможную корректировку бюджета и закупку необходимых медицинских препаратов и аппаратуры.

Однако, большинство парламентариев все же проголосовали за перерыв в заседаниях. В следующий раз депутаты должны собраться в ЗакСе 21 октября.

Напомним, в последние трое суток количество заболевших коронавирусом в день превышает 400 человек. В прошлый раз такие цифры были весной 2020 года, когда ввели различные ограничения. Сейчас правительство пока не планирует принятие каких-либо ограничительных мер, сказал накануне вице-губернатор Евгений Елин. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится в непростой ситуации и должен быть готов ко всему.

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