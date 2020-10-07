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7 октября, 20:14

В Петербурге прошла акция памяти Анны Политковской

фото ЗакС политика В Петербурге прошла акция памяти Анны Политковской

В Петербурге у памятника жертвам политических репрессий в СССР и борцам за свободу Соловецкий камень почтили память погибшей 14 лет назад журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, сообщает Telegram-канал "Агит Россия". Судя по фотографиям с акции, люди зажгли свечи у камня, установили фотографию журналистки и возложили цветы. Несколько человек встали в пикеты с листами, на которых написаны цитаты Политковской. 

По ифнормации издания "Лениздат", полицейские проведению акции не препятствовали: один из сотрудников правоохранительных органов сообщил, что расценивает происходящее как "панихиду по Анне Степановне Политковской". Собравшихся полицейские попросили только вести себя прилично и соблюдать социальную дистанцию, сообщил "Лениздат".

Издание добавило, что также на акции вспомнили недавно погибшую журналистку из Нижнего Новгорода Ирину Славину. Она совершила самоубийство у здания регионального МВД 2 октября. Предсмертным посланием стал пост в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

К Соловецкому камню почтить память Политковской ранее приходил депутат Законодателдьного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский, сообщил он в своих соуиальных сетях. Ранее 7 котября депутат напомнил о печальной дате с трибуны городского парламента, отметив, что страна потеряла пишущего правду журналиста. 


Фото:Telegram-канал "Агит Россия"


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