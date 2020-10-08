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18:15

Беглов подписал закон о компенсации питания школьникам с заболеваниями

фото ЗакС политика Беглов подписал закон о компенсации питания школьникам с заболеваниями

Школьники, которым необходима специальная диета из-за хронических недугов, получат компенсацию за питание: соответствующий закон, согласно которому вносятся коррективы в Социальный кодекс Петербурга, подписал градоначальник Александр Беглов, оповестили в Смольном.

Для организации питания таких учеников следует соблюдать специальные требования, однако не все образовательные учреждения могут себе это позволить в полной мере. Изменения, вносимые в кодекс, предполагают возможность предоставления выбора получать компенсационной выплаты в размере 100% стоимости питания страдающим хроническими заболеваниями школьникам.

Выплаты предоставят только за те учебные дни, в течение которых ученик присутствовал в школе.

Ранее предлагаемые социальные изменения поддержали депутаты Заксобрания Петербурга.


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