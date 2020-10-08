В Петербурге могут вновь ограничить плановый прием пациентов

В случае, если рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге не остановится и будет становиться совсем критическим, городские медицинские учреждения, возможно, вынуждены будут вновь сократить объем обслуживания плановых пациентов, рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Во многом определяющим станет абсолютное число инфицированных COVID-19.

"Если, конечно, нагрузка будет приближаться к пиковой, вполне допускаю, что будут предприняты те же шаги, которые мы принимали весной, ограничивающие плановую госпитализацию. Но, в любом случае, если придется предпринимать такие шаги, то многопрофильные больницы будут готовы оказывать и плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную", - произнес чиновник в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Отметим, что ранее в числе приоритетных задач руководство Петербурга называло сохранение в необходимом объеме планового приема пациентов при любом развитии пандемии коронавируса. Всю неделю в городе ежедневно фиксируется более 400 заболевших. Как и весной, обычные больницы перепрофилируют под инфекционные.