В Пскове 9 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

В семи псковских школах в девяти классах ввели карантин и перевели детей на дистанционное обучение из-за обнаружения коронавируса, известили в региональном оперштабе.

За минувшие сутки в городе на удалёнку ушли ещё три класса, в которых у школьников нашли COVID-19 - в школах №1, №2 и в гуманитарном лицее. "В каждом классе заболело по одному ученику, у всех троих были больны родители", - уточнили в штабе.

Всего в Псковской области на карантин отправлены 22 класса в школах Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, а также в Плюсском, Великолукском и Псковском районах.

Добавим, по состоянию на 9 октября в регионе выявлено 5900 случаев заражения инфекцией, излечились 4195 человек, погибли 67.