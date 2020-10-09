Сенатором от Архангельской области назначен депутат Александр Некрасов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Некрасова сенатором от региона, сообщили в администрации области.

Некрасов – зампред комитета Госдумы по энергетике, член КПРФ. Кроме него, среди кандидатур на пост сенатора были зампред комитета думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина и член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виктор Павленко.

В июле сообщалось, что Некрасов может стать членом Совфеда после выборов, тогда же сообщалось о возможном назначении сенаторами члена ЛДПР Вадима Деньгина и представителя "Справедливой России" Ольги Епифановой. Взамен, сообщало издание, в нескольких регионах оппозиционные партии не станут выставлять своих кандидатов в губернаторы. Представители КПРФ в выборах губернатора Архангельской области не участвовали.

О назначении Деньгина и Епифановой сенаторами было объявлено в сентябре.