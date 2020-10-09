Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн готов наполовину

Новый многофункциональный лечебно-диагностический корпус Госпиталя для ветеранов войн готов чуть более чем наполовину, его строительство должно завершиться в декабре 2020 года, сообщили в Смольном.

Строительство проинспектировал вице-губернатор Николай Линченко. Пока идут работы по устройству фасада, вентиляции, канализации, отопления, дымоудаления, проводятся электромонтажные работы, монтируются слаботочные системы. Степень готовности оценивается в 56%. Отмечается, что работы ведутся ускоренными темпами.

Стройка стартовала в начале июля. Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что новый корпус рассчитан на 302 койки, но при необходимости может быть переоборудован под инфекционное отделение. В корпусе разместят хирургическое и невролгическое отделения, а также отделение интенсивной терапии.

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