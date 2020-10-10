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16:02

В Петербурге проходит "женский марш" в поддержку белорусских протестующих

фото ЗакС политика В Петербурге проходит "женский марш" в поддержку белорусских протестующих

У белорусского посольства собрались десятки петербуржцев с тем, чтобы провести "женский марш" против политических репрессий, усилившихся в Белоруссии после проведения скандальных президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз присвоили сокрушительную победу Александру Лукашенко. В настоящий момент колонна людей с символизирующими нынешний белорусский протест бело-красно-белыми флагами и соответствующей символикой движется по тротуарам центральных улиц, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

Напомним, после объявления победы Лукашенко власть отдала приказ избивать белорусов, собравшихся на площадях городов выразить свое недоверие результатам и несогласие с ними. Применялись резиновые пули и светошумовые гранаты. В изолятора насилие продолжилось, к людям применялись пытки. Все главные фигуры оппозиции либо выдавлены из страны, либо посажены по тюрьмам. Россия оказывает режиму Лукашенко информационную и силовую поддержку.

Об аналогичных петербургских акциях в поддержку антиправительственного белорусского протеста читайте в материалах ЗАКС.Ру.

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