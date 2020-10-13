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11:57

Несмотря на позицию губернатора, в Нижнем Новгороде вновь разобрали мемориал в память о Славиной

фото ЗакС политика Несмотря на позицию губернатора, в Нижнем Новгороде вновь разобрали мемориал в память о Славиной

Нижегородские коммунальщики уничтожили мемориал в память о главном редакторе Koza.Press Ирине Славиной, совершившей суицид возле здания регионального МВД, поделился с "МБХ медиа" зампред локального отделения "Яблока" Алексей Садомовский.

"Вчера вечером заметили, что плакаты все выкинули, портреты, свечи, оставили только цветы. Мы часть вернули, а сегодня ночью цветы уже убрали, все убрали, есть даже фотографии, как они моют все, потом там была коммунальная машина большая, в которой валяются цветы", - обрисовал ситуацию "яблочник".

В то же время, подчеркнул Садомовский, глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее в своём Instagram пообещал, что "никто больше не уберёт цветы", и он не понимает, "зачем и кем это делалось". Кроме того, управленец сообщил, что власти найдут "уничтожителя" мемориала.

"Губернатор сказал, что не будут убирать, но все убрали. Изначально к словам губернатора всегда относишься немножко скептически. Ну вот и подтвердилось, что его слова мало что значат", - заключил Садомовский.

Напомним, нижегородская журналистка Славина имела статус свидетеля по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Разбирательство прекращено в связи с её кончиной.

2 октября у здания нижегородского МВД она совершила самоубийство, предварительно обвинив в своей смерти Российскую Федерацию.

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