18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:57

Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Госпиталя для ветеранов войн Кабанов заразился коронавирусом

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заразился коронавирусом, пишет MR7 со ссылкой на источник. Эту информацию в разговоре с "Бумагой" подтвердила пресс-секретарь госпиталя Маргарита Платова.

В приемной госпиталя сообщили, что Кабанов ушел на больничный. Платова рассказала, что вместо Кабанова учреждением пока руководит замначальника госпиталя по кардиологии. Эту должность занимает Татьяна Погода. Госпиталь работает в обычном режиме, отметила Платова: по ее словам, "в целом все в порядке".

За несколько дней до этого, 7 октября, депутаты ЗакСа выразили Кабанову благодарность за работу во время эпидемии коронавируса. Инициативу выразил спикер парламента Вячеслав Макаров, его поддержали депутаты-единороссы.

Госпиталь для ветеранов войн отвечает за временное медучреждение в "Ленэкспо", куда отправляют заразившихся коронавирусом людей. Глава МО "Гавань" и член "Справедливой России" Нэлли Вавилина неоднократно писала о плохих условиях во временном госпитале во время первой волны заболевания. Кабанов написал на нее заявление за якобы распространение ложной информации. 

Летом 2020 года УФАС по Петербургу заподозрило Госпиталь ветеранов войн в нарушении закона о закупках. Ведомство завело антимонопольное дело


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:50 Комитет по печати отказался согласовать соцрекламу "Подписных изданий" из-за "мрачной картинки"

19:23 Обвинение заявило о смерти ключевого свидетеля по делу аспиранта МГУ Мифтахова

19:00 Макаров возглавил сентябрьский рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ

18:54 Депутата Госдумы Лысакова сняли с должности первого зампреда комитета по госстроительству

18:43 Комздрав ответил релизом администрации Петродворцового района на вопросы о будущем гемодиализа в Петергофе

18:31 Жители Шушар напомнили о затянувшемся ремонте теплосетей, выбросив "деньги в трубу"

18:18 УФАС закрыло дело о "сговоре оптовиков" из-за резкого роста цен на маски

17:51 Пригожин планирует засудить Навального, Соболь, Волкова и Максима Шевченко за клевету

17:40 Матвиенко предлагает установить единый соцстандарт жизни россиян

17:35 Вишневский внес свою версию законопроекта о "наливайках"

17:25 В октябре Петербург стал "зеленее" на 2,5 тысячи деревьев

16:55 Замглавы омской больницы, где лечили Навльного, уволился "по личным мотивам"

16:45 Милонов о предвыборном соперничестве с геем: Это будет славная битва

16:30 На дистанционное обучение в Петербурге переведен уже 81 класс

16:14 Артисты Петербурга создали Профсоюз работников уличной культуры

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru