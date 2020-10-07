ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предложил коллегам выразить благодарность петербургским медикам за работу во время эпидемии коронавируса. В числе награждаемых - глава Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев раскритиковал награждение Кабанова. Он заявил, что замглавы медучреждения после командировки заграницу не ушел на самоизоляцию и заразил 300 сотрудников. Одна из работниц погибла, добавил Ковалев. Депутат рассказал, что генпрокуратура сообщила ему о начале доследственной проверки по факту гибели людей в организациях, подведомственных Госпиталю для ветеранов войн.

Ковалев также напомнил, что антимонопольное дело по закупкам госпиталя. В таких обстоятельствах как минимум преждевременно награждать Кабанова, считает эсер.

Депутаты от "Единой России" выступили в защиту Кабанова. В частности, Сергей Трохманенко заявил, что все обвинения необоснованный и несправедливы.

Поддержала Кабанова и глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева. По ее словам, госпиталь эффективно и качество пролечил людей в "первую волну" коронавируса. Несправедливо не награждать Кабанова, считает Дмитриева.

Госпиталь ветеранов войн отвечает за временное медучреждение в "Ленэкспо", куда отправляют заразившихся коронавирусом людей. Глава МО "Гавань" и член "Справедливой России" Нэлли Вавилина неоднократно писала о плохих условиях во временном госпитале во время "первой волны" заболевания. Кабанов написал на нее заявление за якобы распространение ложной информации.

Летом 2020 года УФАС по Петербургу заподозрило Госпиталь ветеранов войн в нарушении закона о закупках. Ведомство завело антимонопольное дело.

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