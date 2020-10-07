18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:33

ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предложил коллегам выразить благодарность петербургским медикам за работу во время эпидемии коронавируса. В числе награждаемых - глава Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

Депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев раскритиковал награждение Кабанова. Он заявил, что замглавы медучреждения после командировки заграницу не ушел на самоизоляцию и заразил 300 сотрудников. Одна из работниц погибла, добавил Ковалев. Депутат рассказал, что генпрокуратура сообщила ему о начале доследственной проверки по факту гибели людей в организациях, подведомственных Госпиталю для ветеранов войн. 

Ковалев также напомнил, что антимонопольное дело по закупкам госпиталя. В таких обстоятельствах как минимум преждевременно награждать Кабанова, считает эсер. 

Депутаты от "Единой России" выступили в защиту Кабанова. В частности, Сергей Трохманенко заявил, что все обвинения необоснованный и несправедливы. 

Поддержала Кабанова и глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева. По ее словам, госпиталь эффективно и качество пролечил людей в "первую волну" коронавируса. Несправедливо не награждать Кабанова, считает Дмитриева. 

Госпиталь ветеранов войн отвечает за временное медучреждение в "Ленэкспо", куда отправляют заразившихся коронавирусом людей. Глава МО "Гавань" и член "Справедливой России" Нэлли Вавилина неоднократно писала о плохих условиях во временном госпитале во время "первой волны" заболевания. Кабанов написал на нее заявление за якобы распространение ложной информации. 

Летом 2020 года УФАС по Петербургу заподозрило Госпиталь ветеранов войн в нарушении закона о закупках. Ведомство завело антимонопольное дело


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:27 Главу отдела кадров районной полиции Петербурга уличили в перечислении зарплат "мертвым душам"

15:55 В Петербурге провели более 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

15:26 Яровая предлагает установить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете и СМИ

15:18 В Смольном обсудили проблемы транспортной реформы

14:52 В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

14:51 Вслед за ЛЭТИ на дистанционное обучение из-за COVID-19 переходит СПбГУ

14:47 Резник: Политика Смольного - "авось помрет немного"

14:33 ЗакС Петербурга выразил благодарность главе Госпиталя для ветеранов войн Кабанову

14:27 "Мы жестко держим дистанцию": Макаров отказался оценивать конфликт между ЦИК и ГИК

14:22 МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД

13:59 В Перми суд отменил другороссу штраф за акцию в поддержку Хабаровска

13:51 Главы девяти стран поздравили Путина с днем рождения по телефону

13:50 Смольный согласовал проект бюджета на 2021 год

13:36 Навальный призвал ЕС ввести санкции в отношении ближайшего окружения Путина

13:35 Депутаты Петербурга решили установить памятник Федору Ушакову на площади Труда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru