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19:00

Макаров возглавил сентябрьский рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ

фото ЗакС политика Макаров возглавил сентябрьский рейтинг упоминаемости глав заксобраний в СМИ

Компания "Медиалогия" представила обновленный рейтинг руководителей российских Законодательных собраний, наиболее упоминаемых в СМИ в сентябре текущего года.

Топ-3 разделили между собой спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, Фарид Мухаметшин из Татарстана и Андрей Шимкив из Новосибирской области.

Среди медийных "заслуг" Макарова, повлиявших на его позицию в перечне, - присвоение ордена Александра Невского "За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу", которую вручал ему лично градоначальник Александр Беглов. Награда досталась председателю петербургского парламента "по воле" Владимира Путина. Кроме того, Макарова упоминали в связи с "балконной амнистией".

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин провел церемонию инаугурации президента республики Рустама Минниханова, которого вновь избрали главой региона.

Шимкив, в свою очередь, попал в рейтинг благодаря своему переизбранию.

Ранее сегодня, напомним, Макаров и Беглов разделили второе и первое место соответственно в рейтинге самых медийных петербургских политиков.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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