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19:45

Задержание "задерживающих": В Петербурге прошла акция в поддержку ЛГБТ-активиста Меркулова

На Большой Морской улице в Петербурге активисты 13 октября провели перфоманс в поддержку ЛГБТ-активиста Александра Меркулова, которого обвиняют в оправдании терроризма за комментарий в социальных сетях. Следствие считает, что он в одном из сообществ "ВКонтакте" якобы публиковал записи о взрыве в управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году.

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Сейчас Меркулов находится в СИЗО - арест продлен до 6 ноября. Следователь 8 октября заявил, что ЛГБТ-активиста отправят на уже вторую психиатрическую экспертизу.  

Против такого решения и выступили активисты 13 октября. Один из них Владимир Василенко в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что причиной отправки Меркулова на экспертизу стали его посты ЛГБТ-тематики в социальных сетях. 

- Если следователь считает, что основанием [для отправки на психиатрическую проверку] являются посты об ЛГБТ, если он считает, что Саша невменяем из-за этого, то это бред. Потому что Всемирная организация здравоохранения уже давным давно сказала, что сексуальная ориентация не может быть патологией, - заявил Василенко. 

Он считает, что такие действия следователя - это унижение чести и достоинства. 

Василенко вместе с другой активисткой Александрой Шашок переоделись в медицинские халаты, еще два человека изображали гуляющих по улице людей. "Врачи" подходили к ним и заявляли, что их срочно надо доставить на психиатрическую экспертизу:

- Здравствуйте, девушка, пройдемте с нами на психиатрическую экспертизу.

- Почему, на каком основании?

- Вы опубликовали в соцсетях фото котика в странной позе, на основании которого мы подозреваем, что у вас тяжёлая психопатология.

- Я ничего не постила! Я вообще котиков не постила!

- Вы, возможно, не помните, это было 8 лет назад, в 2012 году. На основании этого фото на вас заведено уголовное дело об оправдании терроризма. Срок давности преступления - 10 лет. Пройдемте на экспертизу, иначе нам придется применить силу.

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Через несколько минут после начала акции к задерживающим прохожих "врачам" подошли сотрудники полиции. Они попросили активистов предоставить документы, а затем заявили, что задерживают их и везут в 78 отдел полиции "для дачи пояснений по произошедшему мероприятию". Один из полицейских заявил, что по постановлению правительства Петербурга в городе запрещены любые публичные мероприятия. 

Сначала в автозак отправили только трех человек, позже сотрудники правоохранительных органов решили задержать и оставшихся двоих активистов - одна из них снимала перфоманс на фотокамеру. 

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Ранее, 12 октября, депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение губернатору города Александру Беглову с просьбой разрешить проводить все виды мероприятий. 

- На мой взгляд, это не только неверно (несколько месяцев граждане лишены права публично высказать все, что они думают), но и вопиюще нелогично – когда можно проводить спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, ездить в метро и ходить в магазины, - заявил Вишневский. 

Из 78 отдела полиции без протоколов отпустили троих человек: Вячеслава Ягуткина, Анастасию Карпину и Ольгу Масину, сообщил ЗАКС.Ру Василенко. По словам активиста, на него самого и Александру Шашок составили протоколы за нарушение режима самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга). 

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текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников


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