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11:52

Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

фото ЗакС политика Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

Басманный суд Москвы арестовал еще несколько счетов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает РИА "Новости".

Речь идет о счетах в "Совкомбанке" компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд". О каких суммах идет речь, не уточняется. Известно, что в рамках дела арестованы активы Абызова почти на 30 млрд рублей, Генпрокуратура намеревается обратить в доход государства имущество экс-министра на 32,5 млрд рублей.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он акже подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.

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