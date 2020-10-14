Суд арестовал еще несколько счетов Михаила Абызова

Басманный суд Москвы арестовал еще несколько счетов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает РИА "Новости".

Речь идет о счетах в "Совкомбанке" компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд". О каких суммах идет речь, не уточняется. Известно, что в рамках дела арестованы активы Абызова почти на 30 млрд рублей, Генпрокуратура намеревается обратить в доход государства имущество экс-министра на 32,5 млрд рублей.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он акже подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.