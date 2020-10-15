Пригожин предложил помощь главврачу омской больницы, в которой находился Навальный

Прокремлевский бизнесмен, глава попечительского совета медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин написал письмо главному врачу Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска Александру Мураховскому, предложив безвозмездную помощь своих юристов. Скан документа опубликовала в соцсетях пресс-служба компании "Конкорд".

Автор письма заявил, что врачи БСМП №1 спасли жизнь оппозиционеру Алексею Навальному сразу после его госпитализации, однако потом подверглись "необоснованной критике".

"В связи с этим, прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег. В случае Вашего согласия мои юристы подготовят и сопроводят в суде групповые иски врачей и взыщут компенсацию морального вреда с клеветников", - написал Пригожин.

В конце письма стоит хэштег "#спасибоврачам".

В пресс-службе "Конкорда" уточнили, что документ был отправлен почтой и на официальный электронный адрес больницы.

Напомним, ранее было объявлено, что юристы Пригожина приступили к подаче новых исков по отношению к Навальному и его соратникам по Фонду борьбы с коррупцией, а также журналисту и депутату Заксобрания Владимирской области Максиму Шевченко. Поводом для претензий послужили "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержание клеветнические сведения".

Напомним, Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Немецкие врачи утверждают, что оппозиционер был отравлен ядовитым веществом из группы "Новичок". Это заключение подтвердили эксперты из других стран и специалисты из Организации по запрещению химического оружия. Согласно позиции омских медиков, оказывавших помощь пациенту в первые два дня его госпитализации, ядов или их следов в организме Навального обнаружено не было.