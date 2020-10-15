Президент Киргизии объявил о своей отставке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку, сообщается на сайте главы государства.

Жээнбеков заявил, что ситуация в Бишкеке остается напряженной, и ситуация "близка к двустороннему конфликту" протестующих и правоохранительных органах. Он опасается, что может "пролиться кровь" и призывает "не поддаваться на провокации".

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил Жээнбеков.

В Киргизии 5 октября вспыхнули протесты после выборов в местный парламент, которые вылились в массовые беспорядки. Силовики разгоняли протестующих с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Участники митинга взяли штурмом здание киргизского правительства, мэрии Бишкека, Генпрокуратуры и других ведомств. Также протестующие освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

После этого ЦИК Киргизии объявил об отмене итогов выборов. Премьер-министр страны подал в отставку.