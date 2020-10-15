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15 октября, 19:49

Осужденные по делу о теракте в метро Петербурга обжаловали свои приговоры

фото ЗакС политика Осужденные по делу о теракте в метро Петербурга обжаловали свои приговоры

В Аппеляционный военный суд в подмосковной Власихе поступила жалоба одиннадцати осужденных по делу о теракте в метро Петербурга в 2017 году, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Дроздова.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка "Катиба Таухид валь-Джихад".

По этому делу одиннадцать человек осуждены на длительные сроки заключения. Самые крупные сроки получили Аброр Азимов, Акрам Азимов и Мухмадюсуф Эрматов: пожизненное заключение и по 28 лет колонии соответственно. Также на 27 лет колонии осужден Ибрагим Эрматов, другие получили от 19 до 22 лет колонии.

Ни один из подсудимых не признал вину. Некоторые из них заявили о пытках в "секретной тюрьме", рассказав, что их избивали и били током. Акрам Азимов и Мухмадюсуп Эрматов подали иски к УФСИН, оспаривая условия содержания в СИЗО, но суд вернул их.

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