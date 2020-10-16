ЕСПЧ принял жалобу на незаконное уголовное преследование Константина Котова по "дадинской" статье

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу на незаконное уголовное преследование Константина Котова, осужденного за нарушения правил организации митинга, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление юриста Николая Зборошенко, представляющего интересы активиста в ЕСПЧ.

По словам Зборошенко, что в жалобе оспариваются действия со стороны России, согласно Конвенциям 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, а также статьи 4 протокола 7 - лишение свободы, размытый характер обвинения, непредоставление обвиняемому достаточного времени и возможностей для подготовки защиты, а также ограничение возможностей стороны защиты в представлении доказательств, нахождение в ходе судебного разбирательства в "клетке", привлечение Котова к уголовной ответственности за участие в мирных собраниях, а также за призыв принять участие в мирном собрании.

Котова приговорили к четырем годам колонии в сентябре 2019 года по резонансной "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (Неоднократные нарушения правил проведения митинга). Его задержали после участия в акции протеста 10 августа в Москве.

Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.