После визита главы Роспотребнадзора в Архангельской области повсеместно ввели масочный режим

После того, как Архангельскую область посетила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на территории региона местные власти вернули обязательный масочный режим, отчитались в пресс-службе локального правительства.

Гражданам старше 65 лет, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями вновь предписано соблюдать самоизоляцию. В случае, если обозначенные категории граждан трудоустроены, работодателям следует перевести их на дистанционку.

Перечисленные выше требования обозначены в соответствующем указе областного главы Александра Цыбульского. Главы муниципальных образований несут персональную ответственность за выполнение органами местного самоуправления этого предписания.

Указом также вводятся ограничения по режиму работы организаций общественного питания и культурно-развлекательного досуга: начиная с сегодняшнего дня, 16 октября, они не могут работать позднее 23:00. Запрещено проведение банкетов и любых иных массовых мероприятий, курение кальянов. проведение дискотек и организация танцевальных площадок.