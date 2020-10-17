По делу о хищении 700 млн рублей задержали главу Выборгского района Ленобласти

Дело о хищении 700 млн рублей из бюджета на ремонте дорог в Выборгском районе Ленинградской области приняло новый оборот: после череды отставок в руководстве администрации задержали главу Геннадия Орлова, в октябре безуспешно попытавшегося сложить с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Следственного комитета.

Месяц назад из районной администрации уволили главу районного комитета финансов Александра Болучевского, проходящего по тому же делу. В настоящее время он находится под стражей.

По версии следствия, чиновники приняли по факту невыполненные работы на территории Выборга, право выполнять которые досталось аффилированным с фигурантами дела компаниям.