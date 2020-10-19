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11:46

Малинина назначили председателем комитета по благоустройству

фото ЗакС политика Малинина назначили председателем комитета по благоустройству

Сергей Малинин стал полноправным главой комитета по благоустройству с понедельника, 19 октября, сообщили в Смольном.

В течение последнего года чиновник исполнял обязанности председателя Комблага. Эту должность он занял после того, как свой пост добровольно оставил предыдущий глава комитета Владимир Рублевский

Слухи о том, что Малинин станет полноправным руководителем появились в начале сентября 2020 года. Сам он воздерживался от комментариев на этот счет. 

В комитете по благоустройству его новый глава работает с 1994 года. С 2013 года Малинин занимал должность первого заместителя председателя.


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