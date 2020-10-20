СМИ: Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель

Российские власти не собираются вводить режим нерабочих недель из-за эпидемии коронавируса, как это было весной, пишет РБК со ссылкой на источники.

"Это исключено", - подчеркнул один из собеседников издания. По его словам, президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, которые "в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна".

Отдельное обращение Путина к россиям в свете эпидемии также не планируется, отметил источник. Он напомнил, что президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях.

Режим нерабочих недель действовал в России с конца марта по 12 мая. Сейчас число заболевших коронавирусной инфекцией растет с каждым днем рекордными темпами. Ранее был обновлен рекорд новых случаев за сутки, когда в статистику внесли почти 16 тысяч заболевших. На фоне такого роста в Петербурге собираются запретить работу ресторанов с 23:00 до 6:00.