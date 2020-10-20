Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:13

Бывшая врио главы администрации МО "Гавань" оспорит в суде назначение ее преемника

фото ЗакС политика Бывшая врио главы администрации МО "Гавань" оспорит в суде назначение ее преемника

В Василеостровский районный суд Петербурга 19 октября поступил иск по оспариванию нормативно-правового акта муниципалитета. Ответчиком выступает комиссия по проведению конкурса на должность главы местной администрации. Истцом - Лариса Панина, до недавних пор временно исполнявшая обязанности главы местной администрации.

Судя по информации на сайте суда, к 20 октября иск еще не был принят к производству. Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила ЗАКС.Ру, что не знает сути исковых требований. 

Она отметила, что Панина была одним из пятерых претендентов на должность главы муниципальной администрации. 

- Ее кандидатуру выдвинул наш депутат. За ее назначение проголосовал он один, - добавила Вавилина.

Выборы руководителя муниципальной администрации состоялись в МО "Гавань" 16 октября. Совет остановился на кандидатуре юриста Петра Зерникова. 

Ранее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации "Гавани" покинули все три представителя губернатора. Один из них, депутат ЗакСа от "Единой России" Константин Чебыкин предположил, что решение о выборе главы будет обжаловано в суде прокуратурой. В совете отвергают обвинения в нелигитимности конкурсных процедур. По мнению Вавилиной, администрация Василеостровского района хотела видеть на должности главы местной администрации своего человека и поэтому пыталась затянуть проведение конкурса.

Дозвониться до Паниной ЗАКС.Ру не удалось.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:19 Генпрокуратура направила еще одно дело экс-главы Коми Гайзера в суд

18:50 Главу областного Выборгского района со второй попытки упразднили с должности

18:46 Суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства

18:21 Минюст возобновил деятельность партии "Гражданская инициатива"

18:10 Чубайс изобрёл нано-способ борьбы с петербургскими сосульками

17:53 Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

17:32 Вишневский: Управляющая компания пообещала вернуть таблички "Последнего адреса" на дом Довлатова

17:28 Гендиректор резиденции Деда Мороза погиб при крушении вертолета

17:25 Болельщикам начали выдавать FAN ID на матчи Евро-2020 в Петербурге

16:57 Последний раз мосты в Петербурге разведут в конце ноября

16:30 Хабаровчане в 102-й раз помитинговали в поддержку Фургала

15:53 Минюст внепланово проверяет "Открытый Петербург" второй раз за год

15:46 В петербургском фонде ОМС ожидают, что с 1 января сдать тест на COVID будет проще

15:39 Улица Рубинштейна станет пешеходной в праздники и выходные ночи

15:30 Петербург недополучил порядка 50 млрд рублей дохода в 2020 году

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru