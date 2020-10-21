Макаров: Посмотрите, сколько добра несет "Газпром" всей России

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил о вкладе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера в развитие региона.

- Я хочу с особым чувством подчеркнуть, что Алексей Борисович Миллер - это великий патриот нашего города, - сообщил спикер ЗакСа на брифинге 21 октября. - То, что он делает для сохранения памятников исторического, культурного наследия, то, что он делает для восстановления храмов, то, что он делает для таких исторических памятников, которые начинались еще с Петра… Более того, вы посмотрите, сколько добра несет "Газпром" Санкт-Петербургу, да и всей России.

Макаров считает, что управление информации "Газпрома" недорабатывает и слишком мало рассказывает о достижениях государственной корпорации.

- Надо показывать, что делает "Газпром" для Санкт-Петербурга, - добавил спикер.

Председатель парламента особенно подчеркнул, что госкорпорация предложила средства для реконструкции систем теплоснабжения Петербурга.

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