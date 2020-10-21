Чубайс: Любовь к русскому северу - не повод назначать меня начальником Арктики

Председатель правления "Роснано" в своем Facebook прокомментировал сведения о возможном уходе из корпорации, заметив, что его любовь к северу еще не повод назначать его на пост, связанный с развитием Арктики.

"Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью - вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", - написал Чубайс.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс может уйти с поста главы "Роснано" и "заняться Арктикой". Случиться это может на фоне реформы институтов развития, которую обсуждают в правительстве. Пока Чубайс пару недель назад ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.

фото: пресс-служба Кремля