Губернатор ХМАО Комарова вылечилась от коронавируса

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова вылечилась от коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

По словам представителя регионального департамента общественных и внешних связей, до завтра включительно Комарова находится в официальном отпуске, но она уже не соблюдает режим самоизоляции. Две теста губернатора ХМАО на коронавирус показали отрицательный результат, уточнил представитель департамента.

О своем заражении коронавирусом Комарова сообщила 8 октября. В последний месяц инфекцию подхватили главы десятка регионов России. В том числе – главы Кемеровской, Орловской, Костромской, Самарской, Омской, Саратовской областей, республик Адыгея, Хакасия, Алтайского края.

Болеют и другие чиновники и депутаты. Подхватил инфекцию заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. От коронавируса умер президент Торгово-промышленной палаты Череповца Владимир Штейнгарт. Переболели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

фото: пресс-служба Кремля