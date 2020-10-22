Коронавирус выявлен у почти 16 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 697 заболевших

Положительный тест на коронавирус за минувшие сутки получил на руки ещё 15 971 россиянин, проинформировали в оперативном штабе. Днём ранее было известно о 15 700 заразившихся, а 20 октября был побил рекорд по заболеваемости за всё время с начала пандемии - плюс 16 319 инфицированных.

Вновь в лидерах по количество новых случаев заражения Москва - 4413 (днём ранее 4389) и Петербург - 697 (сутками ранее - 684).

На сегодняшний день официально известно об 1 463 306 россиянах, подхвативших COVID-19.

Излечились при 1 107 988 человек, в том числе 11 428 - за прошедшие 24 часа.

Скончались ещё 290 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в РФ от "ковида" погибли 25 242 человек.