18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:10

В Смольном рассказали, сколько тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 дома

фото ЗакС политика В Смольном рассказали, сколько тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 дома

Более 20 тысяч коронавирусных больных проходят лечение на дому, известили в комитете по здравоохранению. Несмотря на данное обстоятельство, уточнили в Смольном, 14% "ковидных" коек, дополнительно учреждённых в Петербурге, остаются по сей день свободными, при этом 24% - доступно для детей.

На сегодняшний день в городе на Неве для COVID-больных развёрнуто 6420 мест в инфекционных стационарах. По заметкам комздрава, сейчас всё меньше пожилых горожан попадают в больницы с диагнозом "коронавирусная инфекция".

"Дети легко болеют, многие бессимптомно или с лёгкими симптомами. Если говорить про взрослое население, то у нас сместился контингент с более тяжёлого старшего возраста, то сейчас 29–59 лет. Это средние и тяжёлые пациенты", - рассказал первый замглавы комздрава Андрей Сарана, чьи слова приводит 78.ru.

Ранее Смольный признал, что Северную столицу накрыла вторая волна COVID-19.

Отметим, сегодня Петербург вновь побил максимум по количеству новых суточных случаев заболевания - инфекция подтвердилась у ещё 697 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:20 "Меня это не колышет": Путин безразличен к критике и обвинениям от западного мира

19:43 Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

19:25 Мишустин наградил петербургских врачей за борьбу с пандемией

18:51 На Кирочной улице горит охраняемый дом-памятник

18:34 Эсеры хотят сделать уголовным наказание за незаконное ношение и покупку оружия

18:10 В Смольном рассказали, сколько тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 дома

17:56 На Удельной сгорело дореволюционное здание

17:42 "Я прекращаю отношения с алкоголем": Михаилу Ефремову сократили на полгода срок пребывания в колонии

17:36 Горсуд отложил апелляции на аресты депутата Коваля и его экс-помощника

17:15 В Петербурге стартовал конкурс на лучший "народный логотип" для общественного транспорта

16:59 В Ленобласти за 3 млн евро возведут комплекс по переработке отходов животноводства

16:36 Дмитриева ждет скорейшей передачи части Баболовского парка в федеральную собственность

16:33 На дистанционное обучение в Петербурге переведены уже 135 школьных классов

16:01 Депутат Мосгордумы Шереметьев получил четыре года условно за мошенничество

15:51 Под Петербургом нашли останки жертв политических репрессий

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru