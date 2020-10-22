В Смольном рассказали, сколько тысяч петербуржцев лечатся от COVID-19 дома

Более 20 тысяч коронавирусных больных проходят лечение на дому, известили в комитете по здравоохранению. Несмотря на данное обстоятельство, уточнили в Смольном, 14% "ковидных" коек, дополнительно учреждённых в Петербурге, остаются по сей день свободными, при этом 24% - доступно для детей.

На сегодняшний день в городе на Неве для COVID-больных развёрнуто 6420 мест в инфекционных стационарах. По заметкам комздрава, сейчас всё меньше пожилых горожан попадают в больницы с диагнозом "коронавирусная инфекция".

"Дети легко болеют, многие бессимптомно или с лёгкими симптомами. Если говорить про взрослое население, то у нас сместился контингент с более тяжёлого старшего возраста, то сейчас 29–59 лет. Это средние и тяжёлые пациенты", - рассказал первый замглавы комздрава Андрей Сарана, чьи слова приводит 78.ru.

Ранее Смольный признал, что Северную столицу накрыла вторая волна COVID-19.

Отметим, сегодня Петербург вновь побил максимум по количеству новых суточных случаев заболевания - инфекция подтвердилась у ещё 697 человек.